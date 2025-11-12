Файзуллин: каждый многоквартирный дом должен создать чат в МАХ до конца года

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин рассказал об инициативе по внедрению отечественного мессенджера MАХ в сферу ЖКХ.

По словам политика, необходимо перейти с привычных зарубежных платформ — Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена на территории России) — на национальную альтернативу.

«Каждый многоквартирный дом должен создать чат до конца года и перевести на него все, что находилось в Telegram и WhatsApp*. Это фактически работа по почти миллиону многоквартирных домов в стране», — отметил Файзуллин.

Он подчеркнул, что использование MАХ в жилищно-коммунальной сфере — важная задача, ранее обозначенная президентом и правительством РФ, сообщает ТАСС.

*Принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

Читайте также: четыре мифа о новом мессенджере МАХ. Почему не стоит верить страшилкам о новом сервисе, и в чем искать правду.

Подпишись, здесь всегда интересно.