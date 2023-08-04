В Госдуме рассмотрят возможность сокращать рабочий день во время жары

Законопроект, обязывающий работодателя сокращать рабочий день по требованию работника, если температура в рабочем помещении превышает +28,5°C, вносится на рассмотрение Госдумы 4 августа.

В документе сказано, что работник вправе требовать сокращения рабочего дня для защиты себя от воздействия высокой температуры и сохранения благоприятных условий труда.

«Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C — на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа», — говорится в законопроекте.

По рекомендациям Роспотребнадзора, нужно сокращать рабочее время на один час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке +28,5 °C. Если температура воздуха в помещении достигла отметки +29 °C — на два часа, при температуре +30,5 °C — на четыре часа.

Законопроект предлагает внести дополнения в трудовой кодекс РФ основание для сокращения продолжительности рабочего дня, если работать приходится в условиях повышенных температур, сообщает RT.

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