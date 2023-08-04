Магазины в России обяжут указывать цену продуктов за килограмм или литр

Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей».

Документ обяжет торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л.

По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, россияне привыкли покупать продукты, принимая при этом за эталон объем или вес: например литр кефира или десяток яиц. Однако сейчас место 10 яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл. При этом цена за товар существенно не снижается.

Законопроект получил положительный отзыв правового управления Госдумы и рекомендован к рассмотрению. Вероятно, его рассмотрят во время осенней сессии, он может быть принят в первом чтении, пишут «Известия».

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