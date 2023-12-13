В Госдуме рассмотрят проект о выплатах участникам СВО на покупку недвижимости

По данным источника, соответствующий законопроект в Государственной Думе изучат во втором чтении14 декабря.

Авторы инициативы предлагают ввести возможность единовременной социальной выплаты участникам специальной военной операции на приобретение жилья.

В июле депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон о выплатах на покупку и строительство жилья семьям бывших сотрудников МВД, федеральной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и таможни, погибших на СВО, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: участники СВО смогут получить лечение до 130 тыс. рублей в санаториях Кубани. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева региональное министерство курортов разрабатывает меру поддержки, согласно которой участники СВО смогут по специальному сертификату бесплатно оздоровиться в Краснодарском крае.