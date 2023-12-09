Участники СВО смогут получить лечение до 130 тыс. рублей в санаториях Кубани

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева региональное министерство курортов разрабатывает меру поддержки, согласно которой участники СВО смогут по специальному сертификату бесплатно оздоровиться на Кубани.

Сейчас минкурортов края отбирает подходящие санатории.

«Среди обязательных критериев — наличие действующей медицинской лицензии соответствующего гособразца, осуществление деятельности на территории Краснодарского края, а также вид экономической деятельности как санаторно-курортных организаций», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Санатории должны будут подать заявки, организации выберет созданная комиссия. В 2023 году заявки будут принимать до 14 декабря. Подробную информацию о проведении отбора разместили на официальном сайте минкурортов в разделе «Сервисы».

Сертификаты на лечение участникам СВО будет выдавать министерство труда Кубани.

Кто сможет воспользоваться сертификатом?

военнослужащие и добровольцы, принимающие или принимавшие участие в спецоперации,

вдовы военнослужащих и добровольцев, погибших при исполнении задач СВО.

Сертификат рассчитан на лечение в санаториях в пределах 100 тыс. рублей, для инвалидов первой группы — до 130 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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