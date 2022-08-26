В Госдуме призвали запретить концерты Манижи в России

Манижа Сангин. Фото afisha.ru

С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Виктор Водолацкий.

«Мы очень остро реагируем на предмет, кто негативно высказывается по вопросу проведения специальной военной операции и поддерживает националистов. Я считаю, что таким артистам вообще нужно запретить выступать в РФ и не давать им помещения, пока они не принесут публичные извинения перед нашими офицерами и солдатами», — прокомментировал Водолацкий новость о концерте Манижи на казачьем фестивале в Усть-Лабинске.

Парламентарий напомнил о том, что казаки сейчас принимают активное участие в специальной военной операции на Украине, сообщает Общественная Служба Новостей.

Выступление Манижи запланировано на фестивале казачьей песни «Александровская крепость», который пройдет в Усть-Лабинске с 30 сентября по 2 октября. Ранее против концерта певицы на фестивале выступило Кубанского казачье войско.

В ККВ отметили, что ранее певица осудила специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В войске подчеркнули, что кубанские казаки выполняют боевые задачи с первых дней начала спецоперации. Поэтому они против приглашения на фестиваль «Александровская крепость» артистов, выступающих против проведения СВО.

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