Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Госдуме призвали запретить концерты Манижи в России

Общество
26.08.2022 17:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-prizvali-zapretit-kontserty-manizhi-v-rossii
В Госдуме призвали запретить концерты Манижи в России
Манижа Сангин. Фото afisha.ru

С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Виктор Водолацкий.

«Мы очень остро реагируем на предмет, кто негативно высказывается по вопросу проведения специальной военной операции и поддерживает националистов. Я считаю, что таким артистам вообще нужно запретить выступать в РФ и не давать им помещения, пока они не принесут публичные извинения перед нашими офицерами и солдатами», — прокомментировал Водолацкий новость о концерте Манижи на казачьем фестивале в Усть-Лабинске.

Парламентарий напомнил о том, что казаки сейчас принимают активное участие в специальной военной операции на Украине, сообщает Общественная Служба Новостей.

Выступление Манижи запланировано на фестивале казачьей песни «Александровская крепость», который пройдет в Усть-Лабинске с 30 сентября по 2 октября. Ранее против концерта певицы на фестивале выступило Кубанского казачье войско.

В ККВ отметили, что ранее певица осудила специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В войске подчеркнули, что кубанские казаки выполняют боевые задачи с первых дней начала спецоперации. Поэтому они против приглашения на фестиваль «Александровская крепость» артистов, выступающих против проведения СВО.

Читайте также: организаторы фестиваля «Александровская крепость» заявили, что выступление Манижи состоится.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка
В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Модный лук для школы — 2022: что рекомендуют подросткам популярные блогеры
  2. Организаторы фестиваля «Александровская крепость» заявили, что выступление Манижи состоится
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. СМИ: футбольный клуб «Сочи» подпишет воспитанника «ПСЖ» Муссу Сиссако
  6. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
Прямой эфир
Мы в соцсетях