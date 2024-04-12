В Госдуме призвали Пугачеву публично извиниться перед россиянами за свои слова

По мнению депутата Госдумы РФ Сергея Соловьева, карьера Аллы Пугачевой пошла по наклонной из-за антироссийских высказываний.

Парламентарий призвал артистку публично извиниться перед россиянами за свои слова о специальной военной операции.

«Будет ли выступать Пугачева перед российской аудиторией, зависит от Пугачевой. На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ», — сказал Сергей Соловьев.

Он добавил, что россияне смогут простить певицу за ее высказывания, но это все равно в итоге не спасет ее карьеру от угасания.

«Однако очевидно, что выступления ее будут проходить уже на сценах второго порядка и точно не в эфирах главных российских телеканалов. Даже в случае прощения ее творческая судьба — закат, забвение, угасание», — приводит слова Соловьева телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила с критикой артистки Аллы Пугачевой.