Маргарита Симоньян: «Пугачевой в последнем браке с мальчиком не повезло»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян снова выступила с критикой артистки Аллы Пугачевой.

Она прокомментировала пост певицы о народе, который «она любит и жалеет», и раскритиковала ее слова о том, что артистка «жертвовала личной жизнью ради народа».

Симоньян отметила, что у Пугачевой было много официальных браков и неофициальных связей. Особенно она выделила последние отношения певицы с Максимом Галкиным*.

«А то, что в последнем официальном браке с мальчиком не повезло, так это же ее собственный выбор. Кто ее заставлял?», — считает журналистка.

Она также заявила, что у Пугачевой были и «прекрасные мужчины — например, Сергей Челобанов. Однако тот исчез из виду после их расставания.

Симоньян уверена, что брак с юмористом на Примадонну повлиял негативно — после отъезда за границу Галкин* высказывался о России в негативном ключе, а любовь народа всегда взаимна.

«Народная любовь не бывает безответной. Когда ты народ не любишь, народ это очень чувствует и перестает тебя любить тоже», — цитирует Маргариту Симоньян телеканал «360».

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.

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