Маргарита Симоньян опять вынуждена объяснять, почему крестится слева направо

В соцсетях главный редактор RT Маргарита Симоньян уже несколько дней объясняет, почему крестится не по-православному, справа налево, а слева направо.

Комментаторы вновь напомнили Симоньян про передачу, где впервые заметили непривычный способ креститься, и сравнили это с недавней скандальной с отсутствием крестов на новых тысячных купюрах.

«Много раз объясняла. Я армянка — разве это не очевидно? Принадлежу к Армянской Апостольской Церкви. Где крестятся именно так. А истовым ревнителям веры не следовало бы быть такими бранчливыми. Христос, помнится, велел нам за своими бревнами следить», — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Однако негативно настроенные комментаторы не успокоились — они заявили, что Армянская апостолическая церковь не является церковью вообще и тем более не православной.

«Это не церковь, а ересь. Она не находится в евхаристическом общении с поместными православными церквями. И креститься справа налево тремя пальцами, соединенными воедино, и двумя прижатыми к ладони, является обязательным для исповедания православия», — утверждает один из читателей.

Симоньян не стала что-либо доказывать комментаторам и осталась при своем мнении.

«Значит, все или почти все армяне — еретики. Ну, что ж поделать — жила, значит, еретичкой и помру еретичкой. А Господь потом разберется. Без всякого евхаристического общения», — ответила главред RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте Маргарита Симоньян уже объясняла, почему перекрестилась не по-православному.