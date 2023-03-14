Маргарите Симоньян пришлось объясниться, почему она перекрестилась не по-православному

Зрители заметили, что главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» перекрестилась слева направо, что не отвечает православным канонам.

Телеведущая ответила тем, кто заподозрил ее в принадлежности к Католической церкви.

«Маргарита, почему вы вчера у Соловьева перекрестились католическим перекрестием слева направо?» — спросили журналистку подписчики.

Телеведущая рассказала, почему крестится не так, как это принято у православных.

«Не католическим, а армянским. Потому что я армянка и принадлежу к Армянской Апостольской Церкви», — написала в своем Telegram-канале телеведущая.

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