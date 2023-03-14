Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Маргарите Симоньян пришлось объясниться, почему она перекрестилась не по-православному

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/margarite-simonyan-prishlos-obyasnitsya-pochemu-ona-perekrestilas-ne-po-pravoslavnomu
Маргарите Симоньян пришлось объясниться, почему она перекрестилась не по-православному
Маргарита Симоньян. Фото из соцсетей

Зрители заметили, что главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» перекрестилась слева направо, что не отвечает православным канонам.

Телеведущая ответила тем, кто заподозрил ее в принадлежности к Католической церкви.

«Маргарита, почему вы вчера у Соловьева перекрестились католическим перекрестием слева направо?» — спросили журналистку подписчики.

Телеведущая рассказала, почему крестится не так, как это принято у православных.

«Не католическим, а армянским. Потому что я армянка и принадлежу к Армянской Апостольской Церкви», — написала в своем Telegram-канале телеведущая.

Читайте также: Владимир Путин вручил Маргарите Симоньян Орден Почета.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В США обанкротились три крупных банка за неделю: ждать ли эффекта домино?
  2. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  3. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  4. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  5. Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
  6. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой
Прямой эфир
Мы в соцсетях