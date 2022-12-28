В Госдуме призвали провести проверку цен в сетевых магазинах перед Новым годом

Письмо с предложением проверить крупные российские сетевые магазины на предмет необоснованного повышения цен поступило на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.

По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, от граждан поступает много сообщений о фактах необоснованного роста цен на продукты перед Новым годом.

Кроме того, российские покупатели жалуются на то, что в сетевых магазинах покупателей вводят в заблуждение: из-за роста цен на ряд продуктовых товаров магазины перестали указывать цену продукта за 1 кг. По словам парламентария, вместо этого на ценниках указывают стоимость за 100 г, а реальную цену за 1 кг маскируют.

«Исходя из обозначенных фактов, прошу вас рассмотреть возможность организации проверки крупных сетевых магазинов в РФ на предмет необоснованного повышения цен, сговора и использования недобросовестных приемов ведения бизнеса», — цитирует Милонова RT.

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