В Госдуме приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Закон, устанавливающий кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев, Госдума приняла 28 сентября во втором и третьем чтениях.

В соответствии с документом, мобилизованные, которые взяли кредит до призыва, смогут оформить кредитные каникулы. Это право также распространяется на членов их семей. В том числе супругов и лиц, находящихся у них на иждивении.

Заемщик может обратиться к кредитору с требованием изменить условия договора — приостановить исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или уменьшить размер платежей в течение льготного периода.

Обратиться с требованием изменить условия можно будет в любой момент в течение действия договора. Но не позднее 31 декабря 2023 года. Кредитные каникулы предоставляются только в случае, если ранее по этому кредиту отсрочка не предоставлялась. Кроме того, они могут быть установлены не ранее 21 сентября. На мобилизованных не распространяется ограничение «одни каникулы на один кредит».

Помимо мобилизованных кредитные каникулы могут получить контрактники и добровольцы. Сообщается, что воспользоваться отсрочкой по платежам могут граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб.

Под действие закона также попадают пограничники, находящиеся на территории РФ, но задействованные в СВО, а также индивидуальные предприниматели.

При гибели или инвалидности I группы кредит спишут целиком, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

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