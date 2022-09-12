В Госдуме предложили запретить выдавать кредиты в отсутствие заемщика

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Такое предложение внес депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий направил министру финансов РФ Антону Силуанову письмо, в котором предложил запретить выдавать кредиты и займы без личного присутствия гражданина в финансовой организации.

По словам депутата, чтобы получить кредит или какой-либо финансовый заем, времени и усилий требуется меньше, чем записаться на прием к врачу или заплатить за коммуналку. Этим пользуются мошенники, которые предлагают дистанционное кредитование.

«В данной связи прошу вас рассмотреть целесообразность возможности изменения существующей правовой базы, регулирующей выдачу кредитов и займов населению в части запрета (за исключением юридически оформленных доверенностей) на получение кредита без личного присутствия гражданина в банке», — цитирует текст обращения RT.

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