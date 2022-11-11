В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

С такой инициативой выступила замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она разработала соответствующую поправку в законопроект о пропаганде ЛГБТ.

«Компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», — говорится в документе.

Депутат предлагает запретить в России видеоигры, которые пропагандируют жестокость, порнографию и ЛГБТ или содержат информацию о способах суицида и изготовлении наркотиков.

Лантратова предложила установить ответственность за жестокость и насилие в видеоиграх: для физических лиц — до 400 тыс. рублей, для юридических лиц — до 5 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Госдума 27 октября приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Он предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, соцсетях, рекламе, литературе и кино.