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В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость

Политика
11.11.2022 14:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-zapretit-videoigry-propagandiruyushhie-zhestokost
В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

С такой инициативой выступила замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она разработала соответствующую поправку в законопроект о пропаганде ЛГБТ.

«Компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», — говорится в документе.

Депутат предлагает запретить в России видеоигры, которые пропагандируют жестокость, порнографию и ЛГБТ или содержат информацию о способах суицида и изготовлении наркотиков.

Лантратова предложила установить ответственность за жестокость и насилие в видеоиграх: для физических лиц — до 400 тыс. рублей, для юридических лиц — до 5 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Госдума 27 октября приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Он предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, соцсетях, рекламе, литературе и кино.

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