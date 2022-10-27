Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Госдума на заседании 27 октября приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды в РФ нетрадиционных сексуальных отношений.

Законопроект предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, соцсетях, рекламе, литературе и кино.

Изменения вносятся в ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). За ЛГБТ-пропаганду среди детей максимальный штраф составит 5 млн рублей, за пропаганду среди взрослых — до 4 млн рублей.

Кроме того, введут механизм, который будет ограничивать доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Также предусмотрено наказание за призыв подростков к смене пола.

Авторами законопроекта стали около 400 депутатов Госдумы, включая спикера палаты Вячеслава Володина. Во втором чтении депутаты могут рассмотреть поправки, ужесточающие предложенные нормы, если они поступят, сообщает ТАСС.

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