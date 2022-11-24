В Госдуме предложили запретить передавать коллекторам данные о пенсионерах-должниках

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Законопроект, который предлагает установить запрет передачи долгов пенсионеров перед кредитными организациями коллекторам, подготовила группа депутатов и сенаторов.

По словам авторов инициативы, законопроект призван защитить права и законные интересы пенсионеров, у которых есть долги по кредитам. В пояснительной записке говорится о том, что пенсионеры имеют высокую закредитованность — банки с готовностью выдают пенсионерам небольшие суммы кредитов, поскольку у этой категории людей есть постоянный и стабильный доход. При этом, запрета на уступку требований в отношении долгов пенсионеров в законодательстве нет.

Законопроект предлагает внести изменения в ст. 5 ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в ст. 1 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Поправки предусматривают запрет на передачу третьим лицам прав по договору потребительского кредита в случае, если его заключает пенсионер.

«Установление запрета на осуществление кредитором уступки прав (требований) по договору потребительского кредита (займа), заключаемого с пенсионером, означает, что кредитор не вправе передавать персональные данные заемщика-пенсионера коллекторам», — цитирует пояснительную записку RT.

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