Госдума РФ приняла в первом чтении закон о лишении свободы коллекторов за угрозы

Госдума РФ приняла в первом чтении закон о лишении свободы коллекторов за угрозы

Законопроект предусматривает введение штрафа от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 5 лет за применение насилия или угрозы его применения для возврата задолженности.

Если те же действия выполняет организованная группа, срок лишения свободы увеличится до 10 лет.

«Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией. Административной ответственности, которая сегодня предусмотрена, в таких случаях очевидно недостаточно», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также законом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями для расследования таких преступлений, сообщает пресс-служба Госдумы.

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