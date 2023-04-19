В Госдуме предложили заморозить стоимость авиабилетов накануне туристического сезона

Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил Минтранс и глав регионов проанализировать ситуацию с подорожанием авиабилетов. По оценке Минтранса, стоимость авиабилетов на внутренних направлениях в текущем году может увеличиться на 15–30%.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предполагает, что билеты дорожают из-за отсутствия системного подхода к регулированию цен со стороны государства.

Он отметил, что глава министерства экономического развития РФ был возмущен как ценами на билеты, так и тем, что авиакомпании, повышающие стоимость, получают субсидии от государства.

«Что мешало соответствующим ведомствам контролировать ситуацию со стоимостью авиаперевозок, тем более имея такой рычаг, как бюджетное финансирование? Авиакомпании должны четко понимать: хочешь получать помощь из казны — изволь держать стабильные цены», — сказал Миронов.

Миронов подчеркнул, что у Правительства РФ имеются возможности для воздействия на авиаперевозчиков. Он предложил заморозить цены на предстоящий туристический сезон и впредь их строго контролировать, сообщает пресс-служба депутата.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в разгар майских праздников стоимость авиабилетов из Москвы в Сочи и обратно вырастет до 40 тыс. рублей.