В Госдуме предложили заморозить стоимость авиабилетов накануне туристического сезона
Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил Минтранс и глав регионов проанализировать ситуацию с подорожанием авиабилетов. По оценке Минтранса, стоимость авиабилетов на внутренних направлениях в текущем году может увеличиться на 15–30%.
Депутат Госдумы Сергей Миронов предполагает, что билеты дорожают из-за отсутствия системного подхода к регулированию цен со стороны государства.
Он отметил, что глава министерства экономического развития РФ был возмущен как ценами на билеты, так и тем, что авиакомпании, повышающие стоимость, получают субсидии от государства.
«Что мешало соответствующим ведомствам контролировать ситуацию со стоимостью авиаперевозок, тем более имея такой рычаг, как бюджетное финансирование? Авиакомпании должны четко понимать: хочешь получать помощь из казны — изволь держать стабильные цены», — сказал Миронов.
Миронов подчеркнул, что у Правительства РФ имеются возможности для воздействия на авиаперевозчиков. Он предложил заморозить цены на предстоящий туристический сезон и впредь их строго контролировать, сообщает пресс-служба депутата.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в разгар майских праздников стоимость авиабилетов из Москвы в Сочи и обратно вырастет до 40 тыс. рублей.
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