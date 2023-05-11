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В Госдуме предложили зачислять участников СВО в вузы без вступительных экзаменов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-zachislyat-uchastnikov-svo-v-vuzy-bez-vstupitelnyh-ekzamenov
В Госдуме предложили зачислять участников СВО в вузы без вступительных экзаменов
Фото pxhere.com

Соответствующий законопроект внесла в Госдуму глава комитета по вопросам семьи Нина Останина.

Согласно документу, участники спецоперации на Украине смогут поступать в техникумы и вузы без вступительных испытаний.

«Законопроектом предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования», — говорится в пояснительной записке.

Участников СВО предлагается зачислять на обучение при условии прохождения собеседования в течение трех лет с момента демобилизации или увольнения со службы. Направления и специальности для зачисления без экзаменов будет устанавливать Правительство РФ, отмечается в документе.

Читайте также: посылки для бойцов в зону СВО можно отправить бесплатно в почтовых отделениях Кубани.

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