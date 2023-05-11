Посылки для бойцов в зону СВО можно отправить бесплатно в почтовых отделениях Кубани

Бесплатные посылки весом до 10 кг для участников спецоперации можно оформить с 1 мая только в почтовых отделениях.

Число посылок, которое может отправить один человек, не ограничено. Передавать их сотруднику почты необходимо в открытом виде.

Посылки со всей страны направляются в логистический центр «Почты России» в Москве, а затем передаются представителям Министерства обороны, которые доставляют их адресатам.

Дополнительную информацию о правилах отправки посылок в зону спецоперации можно получить через контакт-центр «Почты России» по номеру телефона 8-800-100-00-00.

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