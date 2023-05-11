Песков рассказал о достигнутых целях за первый год СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью балканскому телеканалу ATV, в котором затронули тему проведения специальной военной операции.

«Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели», — заявил Песков.

Он отметил, что одной из основных целей СВО была демилитаризация Украины. По его словам, за первый год спецоперации российским военным удалось изрядно потрепать военную машину Украины. С помощью высокоточных ракет уничтожили многие запасы вооружений и военные производства. Песков добавил, что эту работу будут продолжать.

Пресс-секретарь президента напомнил, что еще одной основной задачей СВО была защита жителей Донбасса, которые в течение 8 лет находились под обстрелами ВСУ. По его мнению, эту задачу пока удалось выполнить частично. Украинские военные продолжают обстреливать Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Песков подчеркнул, что для достижения этой цели противника необходимо отодвинуть на значительное расстояние.

Он также отметил, что сравнивать военные потенциалы России и Украины очень сложно. По словам Пескова, РФ не ведет полноценную войну против Украины и старается сохранить инфраструктуру городов и человеческие жизни, сообщает RT.

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