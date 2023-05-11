Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Песков рассказал о достигнутых целях за первый год СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-rasskazal-o-dostignutyh-tselyah-za-pervyj-god-svo
Песков рассказал о достигнутых целях за первый год СВО
Дмитрий Песков. Фото пресс-службы президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью балканскому телеканалу ATV, в котором затронули тему проведения специальной военной операции.

«Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели», — заявил Песков.

Он отметил, что одной из основных целей СВО была демилитаризация Украины. По его словам, за первый год спецоперации российским военным удалось изрядно потрепать военную машину Украины. С помощью высокоточных ракет уничтожили многие запасы вооружений и военные производства. Песков добавил, что эту работу будут продолжать.

Пресс-секретарь президента напомнил, что еще одной основной задачей СВО была защита жителей Донбасса, которые в течение 8 лет находились под обстрелами ВСУ. По его мнению, эту задачу пока удалось выполнить частично. Украинские военные продолжают обстреливать Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Песков подчеркнул, что для достижения этой цели противника необходимо отодвинуть на значительное расстояние.

Он также отметил, что сравнивать военные потенциалы России и Украины очень сложно. По словам Пескова, РФ не ведет полноценную войну против Украины и старается сохранить инфраструктуру городов и человеческие жизни, сообщает RT.

Читайте также: Владимир Путин заявил, что от участников СВО зависит будущее нашей государственности и народа.

Статьи
Гайморит: симптомы, причины, лечение
Гайморит: симптомы, причины, лечение
Синдром Туретта: что это и чем опасно?
Синдром Туретта: что это и чем опасно?
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 мая
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
7 способов не переедать
7 способов не переедать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях