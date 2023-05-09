Путин: от участников СВО зависит будущее нашей государственности и народа

Президент России Владимир Путин 9 мая принял участие в параде Победы на Красной Площади и выступил с трибуны. Он поздравил с праздником ветеранов и военнослужащих, а также отметил важность проведения специальной военной операции.

«Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию», — сказал Путин про участников СВО.

Президент подчеркнул, что жители России гордятся всеми участниками спецоперации. По словам Путина, сейчас цивилизация снова находится на решающем рубеже.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбаса, обеспечим свою безопасность», — добавил глава государства.

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