В Госдуме предложили ввести скидки на проезд по платным трассам в новогодние праздники
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минтранса Виталию Савельеву предложение ввести скидку 50% на проезд по платным трассам в новогодние каникулы.
По его словам, россияне активно ездят между регионами на личных автомобилях в течение 10 дней, что длятся новогодние праздники. При этом передвигаться зимой по платным трассам более безопасно, так как зимой они лучше оборудованы. Из-за высокой цены на проезд часть автолюбителей вынуждены искать бесплатные альтернативные дороги.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50% скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников», — цитирует обращение Сухарева RT.
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