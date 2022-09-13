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В Госдуме предложили ввести скидки на проезд по платным трассам в новогодние праздники

Общество
13.09.2022 09:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-vvesti-skidki-na-proezd-po-platnym-trassam-v-novogodnie-prazdniki
В Госдуме предложили ввести скидки на проезд по платным трассам в новогодние праздники
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минтранса Виталию Савельеву предложение ввести скидку 50% на проезд по платным трассам в новогодние каникулы.

По его словам, россияне активно ездят между регионами на личных автомобилях в течение 10 дней, что длятся новогодние праздники. При этом передвигаться зимой по платным трассам более безопасно, так как зимой они лучше оборудованы. Из-за высокой цены на проезд часть автолюбителей вынуждены искать бесплатные альтернативные дороги.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50% скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников», — цитирует обращение Сухарева RT.

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