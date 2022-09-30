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В Госдуме предложили ввести режим допуска на школьные территории

Общество
30.09.2022 08:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-vvesti-rezhim-dopuska-na-shkolnye-territorii
В Госдуме предложили ввести режим допуска на школьные территории
Фото пресс-службы Госдумы РФ

После трагедии в ижевской школе № 88 депутаты Госдумы предложили усилить меры безопасности в российских школах.

Соответствующее письмо депутаты направили на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

В частности, они предлагают рассмотреть запрет нахождения посторонних на территориях школ в период проведения занятий.

«Также считаю важным оградить здание каждого общеобразовательного учреждения забором 2,5 — 3 м. Ворота для прохода на протяжении всего учебного дня должны быть заперты изнутри. Они должны закрываться за 30 минут до начала учебного процесса и открываться только тогда, когда основные уроки закончились и дети расходятся по домам», — говорится в обращении.

Также депутаты подчеркнули, что родительские собрания необходимо проводить только в вечернее время и без присутствия детей, сообщает RT.

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