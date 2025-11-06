В Госдуме предложили ввести почетное звание «отец-герой» для многодетных мужчин

С таким предложением выступила председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Об этом парламентарий рассказала в своем Telegram-канале 6 ноября. По ее мнению, появление почетного звания «отец-герой» будет способствовать улучшению демографической ситуации в России.

«Мне хочется, чтобы мое пожелание сбылось, чтобы не только звание матери-героини, но и «отец-герой» в обществе получило поддержку. Мне очень хочется, чтобы это пожелание было исполнено. Потому что мне кажется, что мы все-таки должны оценить роль отца, особенно сегодня, роль мужчин в нашем обществе», — написала Останина в Telegram.

