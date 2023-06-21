Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Госдуме предложили ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-vvesti-otdelnuyu-ugolovnuyu-statyu-za-fiktivnyj-sbor-pozhertvovanij
В Госдуме предложили ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В обращении на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова предложено ввести отдельную статью в УК за мошенничества, совершенные при организации сбора пожертвований.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он отметил, что все чаще появляются сообщения о мошенниках, проводящих фальшивые сборы на помощь больным детям, участникам СВО и иные благотворительные нужды.

«Своими действиями мошенники не только обманывают граждан и незаконными методами получают денежные средства, но и дискредитируют важнейший социальный механизм сбора пожертвований», — заявил парламентарий.

Он предложил в отдельной уголовной статье за фиктивный сбор пожертвований обозначить двукратное ужесточение наказания относительно статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает RT.

Сейчас по этой статье могут назначить штраф до 120 тыс. рублей, отправить на исправительные, принудительные либо обязательные работы или в колонию на срок до 2 лет. Если мошенники действовали группой и причинили значительный ущерб, то штраф могут увеличить до 300 тыс. рублей, а срок лишения свободы – до 5 лет.

Читайте также: в России приняли закон об освобождении от уголовной ответственности участников спецоперации.

Статьи
Пять способов справиться с тошнотой
Пять способов справиться с тошнотой
Состояние истощения: психолог объяснил, в чем разница между усталостью и выгоранием
Состояние истощения: психолог объяснил, в чем разница между усталостью и выгоранием
День молодежи: когда отмечают в 2023 году, история и традиции
День молодежи: когда отмечают в 2023 году, история и традиции
Актуальные идеи для интересного отпуска в Горячем Ключе
Актуальные идеи для интересного отпуска в Горячем Ключе
Индейский орех пекан: польза и вред
Индейский орех пекан: польза и вред
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях