В Госдуме предложили ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований

В обращении на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова предложено ввести отдельную статью в УК за мошенничества, совершенные при организации сбора пожертвований.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он отметил, что все чаще появляются сообщения о мошенниках, проводящих фальшивые сборы на помощь больным детям, участникам СВО и иные благотворительные нужды.

«Своими действиями мошенники не только обманывают граждан и незаконными методами получают денежные средства, но и дискредитируют важнейший социальный механизм сбора пожертвований», — заявил парламентарий.

Он предложил в отдельной уголовной статье за фиктивный сбор пожертвований обозначить двукратное ужесточение наказания относительно статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает RT.

Сейчас по этой статье могут назначить штраф до 120 тыс. рублей, отправить на исправительные, принудительные либо обязательные работы или в колонию на срок до 2 лет. Если мошенники действовали группой и причинили значительный ущерб, то штраф могут увеличить до 300 тыс. рублей, а срок лишения свободы – до 5 лет.

Читайте также: в России приняли закон об освобождении от уголовной ответственности участников спецоперации.