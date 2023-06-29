В Госдуме предложили ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов

Документ, в котором предлагается ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов, где действуют ограничения на авиаперелеты, направили на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Автор обращения, парламентарий Евгений Федоров отметил, что каждый год тысячи абитуриентов из южных регионов РФ поступают в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов. В ряде южных городов в связи с СВО уже больше года закрыты аэропорты. Это создает неудобства для студентов, желающих на каникулах посетить родственников.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность введения на время ограничения полётов льготного режима приобретения железнодорожных билетов для студентов с юга России, обучающихся в Центральном и иных федеральных округах, например на условиях школьников — со скидкой 50%, — на поезда, следующие в родной регион студента либо из данного региона к месту обучения», — цитирует обращение RT.

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