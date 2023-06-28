В Госдуме предложили разрешить магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

В России планируют отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей. Это касается продуктов, у которых срок годности подходит к концу. Их хотят бесплатно раздавать населению.

Соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами Госдумы и ожидает рассмотрения. Ритейлеры, включая крупнейшие российские компании, активно поддерживают эту инициативу и готовы принять участие в экспертной оценке. По словам специалистов, такая мера будет мотивировать рынок на изменения: торговые компании будут активно собирать и распространять продукцию среди населения до истечения ее срока годности, чтобы избежать уплаты налогов.

Сейчас для торговых сетей нет выгоды в безвозмездной передаче таких товаров населению, поскольку они могут не платить НДС только за выброшенную продукцию.

Если этот законопроект будет реализован, то одновременно решится проблема последующей переработки таких товаров и их дефицита у отдельных социальных групп, как указано в пояснительной записке.

По словам одного из авторов законопроекта, зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, торговые сети давно предлагают именно такой вариант решения проблемы, потому что это взаимовыгодно. Из списка товаров, которые будет разрешено передавать населению, предложено исключить детское и диетическое питание, алкоголь, сообщают «Известия».

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