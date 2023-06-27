В Госдуме предложили отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей

Законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц депутаты направили в кабмин.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которым лица с доходом ниже 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ. По мнению авторов проекта, это позволит гражданам сохранять большую часть заработанного и повысить уровень жизни.

По мнению депутатов, 30 тыс. рублей — оптимальный порог для отмены НДФЛ. Эта сумма почти вдвое превышает минимальный размер оплаты труда, следовательно, отмена НДФЛ «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

Авторы законопроекта полагают, что эта мера позволит гражданам увеличить семейный бюджет, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту страны. Если законопроект будет принят Госдумой, норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Отмечается, что принятие законопроекта потребует дополнительных бюджетных средств. Однако точный объем в настоящее время определить невозможно, так как неизвестно число граждан, чья заработная плата не превышает 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

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