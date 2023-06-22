В Госдуме предложили переводить ряд сотрудников на удаленную работу в жару

С обращением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Народный избранник предложил разработать рекомендации для работодателей о переводе сотрудников, в частности пенсионеров и страдающих от хронических заболеваний, на удаленку во время засушливой погоды и жары.

Депутат отметил, что формы удаленной и частично удаленной работы хорошо проявили себя в последние годы. Также он пояснил, что неблагоприятная погода для ряда сотрудников может негативно сказаться на самочувствии и обострить хронические болезни, сообщает RT.

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