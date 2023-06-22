Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Госдуме предложили переводить ряд сотрудников на удаленную работу в жару

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-perevodit-ryad-sotrudnikov-na-udalennuyu-rabotu-v-zharu
В Госдуме предложили переводить ряд сотрудников на удаленную работу в жару
Фото unsplash.com

С обращением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Народный избранник предложил разработать рекомендации для работодателей о переводе сотрудников, в частности пенсионеров и страдающих от хронических заболеваний, на удаленку во время засушливой погоды и жары.

Депутат отметил, что формы удаленной и частично удаленной работы хорошо проявили себя в последние годы. Также он пояснил, что неблагоприятная погода для ряда сотрудников может негативно сказаться на самочувствии и обострить хронические болезни, сообщает RT.

Читайте также: Госдума одобрила законопроект о цифровых рублях, разрешающий наследовать их и использовать при сделках.

Статьи
Семь продуктов, которые помогут разогнать метаболизм
Семь продуктов, которые помогут разогнать метаболизм
10 вещей, которые нужно знать, чтобы спланировать беременность
10 вещей, которые нужно знать, чтобы спланировать беременность
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июня
Рак крови: что такое лейкоз, симптомы, прогнозы и лечение
Рак крови: что такое лейкоз, симптомы, прогнозы и лечение
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях