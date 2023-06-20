Госдума одобрила законопроект о цифровых рублях, разрешающий наследовать их и использовать при сделках

Госдума 20 июня одобрила во втором чтении поправки в Гражданский кодекс РФ, дающие возможность наследовать и завещать цифровые деньги.

Цифровые рубли — это безналичные деньги, которые будут храниться в электронных кошельках, их будет выпускать Банк России. По словам специалистов, цифровая валюта более защищена от подделок и представляет собой цифровой код с уникальным номером. Рассчитываться виртуальными рублями можно будет через специальную платформу Центробанка.

Согласно принятым поправкам, цифровой рубль может быть объектом супружеской собственности, сделок и наследования. Цифровые деньги можно будет поделить между супругами в случае развода или завещать детям и внукам.

Одним из авторов законопроекта стал депутат Госдумы от Краснодарского края, член комитета по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, одним из основных санкционных вызовов, с которыми столкнулась Россия за последний год — это угроза стабильности финансовой системы. В связи с этим необходима альтернатива для трансграничных расчетов с контрагентами в дружественных странах, а также в целом отказ от платежей в долларах.

«Такие альтернативы есть — они связаны с цифровыми национальными валютами и криптой. По этому пути идут наши стратегические партнеры. Китай довольно успешно в течение нескольких лет тестировал цифровой юань и сейчас наращивает его присутствие в реальном секторе экономике. После первого чтения законопроекта о введении цифрового рубля было достаточно бурное общественное обсуждение, породившее много мифов, не имеющих под собой никаких оснований. Поэтому ко второму чтению проект прошел тщательную доработку. И это понятно: так как мы вводим совершенно новый цифровой актив, мы должны взвесить все риски и ожидаемые положительные эффекты для финансовой системы страны», — сказал Сергей Алтухов.

Депутат добавил, что тестовый запуск цифрового рубля состоится уже в этом году. Предполагается, что нормы об обороте цифровых денег вступят в силу с 1 августа. Положения о наследовании заработают с 1 марта 2025 года.

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