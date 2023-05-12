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В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за рекламные звонки без разрешения

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-vvesti-krupnye-shtrafy-za-reklamnye-zvonki-bez-razresheniya
В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за рекламные звонки без разрешения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов рассказал, что намерен внести соответствующий законопроект в парламент 12 мая.

Он предлагает дополнить статью 14.3 КоАП и обязать компании проводить рекламные кампании по телефону только с предварительного согласия абонентов. За неисполнение этих правил предлагается ввести административный штраф в размере до 150 тыс. рублей для юрлиц.

За повторное нарушение этого правила для компаний предлагают ввести штраф от 200 тыс. до 1 млн рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, а для граждан — от 30 до 100 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

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