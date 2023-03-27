В Госдуме предложили вдвое сократить рабочий день по пятницам
С такой инициативой выступила депутат Госдумы от Краснодарского края, член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она предложила сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов и работать по пятницам до обеда.
«Мы говорим не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении часов. Например, с понедельника по четверг люди будут работать, как обычно, а по пятницам — до обеда», — сказала Бессараб.
Она уверена, что в России уже сейчас есть возможность перейти на такой график работы, а изменения не скажутся на продуктивности сотрудников. Бессараб считает, что новый рабочий график по пятницам устроит и работодателей. Она отметила, что многие из них уже сейчас по пятницам отпускают работников домой после обеда, сообщает «Подмосковье сегодня».
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