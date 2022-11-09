В Госдуме предложили вдвое повысить гарантии по вкладам для ветеранов боевых действий

Фото pixabay.com

Письмо с соответствующим предложением направили на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Инициатором выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он предложил вдвое повысить максимальную сумму страхового возмещения по вкладам для ветеранов боевых действий. Таким образом сумма составит 2,8 млн рублей. На данный момент возмещение по вкладам составляет не более 1,4 млн рублей.

В своем обращении депутат подчеркнул, что участники боевых действий, обеспечивают безопасность РФ, рискуя жизнью. По его мнению, повышение страховых гарантий по вкладам могло бы стать одной из эффективных мер поддержки ветеранов боевых действий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части повышения максимального размера возмещения по банковским вкладам до 2,8 млн рублей, в отношении которых наступил страховой случай, лицам, имеющим статус ветерана боевых действий», — цитирует обращение RT.

Читайте также: в России МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют с 1 января выше инфляции.