Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Госдуме предложили вдвое повысить гарантии по вкладам для ветеранов боевых действий

Экономика
09.11.2022 07:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-vdvoe-povysit-garantii-po-vkladam-dlya-veteranov-boevyh-dejstvij
В Госдуме предложили вдвое повысить гарантии по вкладам для ветеранов боевых действий
Фото pixabay.com

Письмо с соответствующим предложением направили на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Инициатором выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он предложил вдвое повысить максимальную сумму страхового возмещения по вкладам для ветеранов боевых действий. Таким образом сумма составит 2,8 млн рублей. На данный момент возмещение по вкладам составляет не более 1,4 млн рублей.

В своем обращении депутат подчеркнул, что участники боевых действий, обеспечивают безопасность РФ, рискуя жизнью. По его мнению, повышение страховых гарантий по вкладам могло бы стать одной из эффективных мер поддержки ветеранов боевых действий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части повышения максимального размера возмещения по банковским вкладам до 2,8 млн рублей, в отношении которых наступил страховой случай, лицам, имеющим статус ветерана боевых действий», — цитирует обращение RT.

Читайте также: в России МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют с 1 января выше инфляции.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
  2. Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
  3. В МЦУ Краснодара рассказали о решении проблемы с пробками на улице Дорожной
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
  6. В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях