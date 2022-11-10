В Госдуме предложили увеличить до 1 года срок принятия наследства для военнослужащих

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Такое предложение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой направил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Парламентарий предложил расширить до 1 года срок принятия наследства гражданами, которые проходят военную службу, так как, по его мнению, проходящие службу в рамках частичной мобилизации граждане не могут полноценно воспользоваться положенным по закону сроком принятия наследства, так как находятся в расположении воинской части или на боевых позициях.

Депутат указал, что в случае, если гражданин пропустил срок принятия наследства, он может вступить в наследование при письменном согласии других наследников или доказывать в суде, что у него была уважительная причина, по которой он пропустил срок.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский кодекс РФ в части увеличения срока принятия наследства до 1 года в случае, если гражданин на момент открытия наследственного дела проходил военную службу или в течение 6 месяцев после открытия наследства поступил на военную службу по контракту, в качестве добровольца, по призыву, в том числе в рамках мобилизации», — цитирует обращение депутата RT.

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