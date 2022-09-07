В России предложили при повторном браке обязательно оформлять завещание

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо с такой инициативой на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Политолог отметил, что при вступлении в повторный брак у одного из родителей могут быть дети от первого брака. Бывают случаи, когда после смерти одного из родителей остаются дети от первого брака, а также второй супруг или супруга и его дети. Сейчас равные права с детьми имеют как супруги, которые приходятся им родителями, так и не состоящие с детьми в родстве супруги во следующих браках. Одна из сторон начинает оспаривать право других наследников на наследство. Дети в суде часто указывают на то, что наследуемое имущество появилось до того, как их родитель заключил повторный брак. В результате наследование имущества превращается в долгую череду разбирательств, которую можно было бы избежать при наличии завещания.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения обязанности для лиц, имеющих детей от первого брака и повторно вступающих в брачные отношения, составлять завещание», — цитирует текст обращение политолога RT.

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