В Госдуме предложили создать сервис для борьбы с незаконными коллекторами
Общество
01.12.2022 09:39
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением создать сервис на базе портала Госуслуг для решения проблем с незаконными действиями коллекторов.
По словам Милонова, многие россияне ведут борьбу с незаконными коллекторскими организациями. В большинстве случаев граждане не знают, куда можно обратиться за помощью. При этом многие люди становятся случайными жертвами коллекторов — соседи, родственники или однофамильцы должников.
Парламентарий уверен, что помочь людям, столкнувшимися с незаконными коллекторами, сможет специальный цифровой сервис по приему жалоб, сообщает RT.
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