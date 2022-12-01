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В Госдуме предложили создать сервис для борьбы с незаконными коллекторами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-sozdat-servis-dlya-borby-s-nezakonnymi-kollektorami
В Госдуме предложили создать сервис для борьбы с незаконными коллекторами
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением создать сервис на базе портала Госуслуг для решения проблем с незаконными действиями коллекторов.

По словам Милонова, многие россияне ведут борьбу с незаконными коллекторскими организациями. В большинстве случаев граждане не знают, куда можно обратиться за помощью. При этом многие люди становятся случайными жертвами коллекторов — соседи, родственники или однофамильцы должников.

Парламентарий уверен, что помочь людям, столкнувшимися с незаконными коллекторами, сможет специальный цифровой сервис по приему жалоб, сообщает RT.

Читайте также: в Госдуме предложили запретить передавать коллекторам данные о пенсионерах-должниках.

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