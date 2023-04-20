В Госдуме предложили создать отечественную операционную систему для школьных компьютеров
Письмо с такой инициативой министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву направил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий предложил создать отечественную операционную систему для обязательной установки на школьных компьютерах. По словам депутата, необходимость внедрения собственного отечественного ПО в сферу школьного образования связана с уходом с рынка иностранных IT-компаний и отказ от поддержки программного обеспечения (ПО). Более того, работа школьных компьютеров на иностранном и прежде всего американском ПО может нести в себе скрытую угрозу в части пропаганды и кражи персональных данных.
«В текущей ситуации предлагаю Вам оценить идею о создании отечественной операционной системы (либо эмуляции на базе популярных операционных систем) для обязательной установки на устройствах в учебных и образовательных целях на территории России», — говорится в тексте письма Милонова.
Депутат подчеркнул, что необходимо, чтобы эта система блокировала неприемлемый контент и была безопасной и защищенной, пишет RT.
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