В Госдуме предложили создать интернет-сервис для поиска госпитализированных

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он направил письмо с предложением разработать онлайн-сервис для поиска госпитализированных министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Парламентарий отметил, что в России сейчас нет единого ресурса с информацией о госпитализированных пациентах. Его появление могло бы помочь родственникам тяжелобольных или пожилых людей оперативно узнавать информацию о них. Сейчас для этого нужно обзванивать медицинские учреждения.

Проблема с поиском информации о госпитализации родственников особенно актуально для тех, кто живет в другом городе или другой стране.

Депутат подчеркнул, что благодаря развитию информационных технологий в стране появилось множество социально важных интернет-ресурсов, сообщает RT.

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