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В Госдуме предложили создать единую базу риэлторов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-sozdat-edinuyu-bazu-rieltorov
В Госдуме предложили создать единую базу риэлторов
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Регулирование деятельности риэлторов предлагается вынести в отдельный закон.

Проект закона о посреднической деятельности на рынке недвижимости подготовил депутат Госдумы Иван Сухарев. В пояснительной записке он отметил, что услуги по оказанию помощи в сделках по покупке недвижимости в России широко востребованы. При этом в сфере этой деятельности нет специальных правовых норм. Непрофессионализм и отсутствие мер контроля и ответственности приводят к рискам для покупателей.

Парламентарий предлагает выделить в отдельный закон регулирование деятельности риэлторов. Планируется создать единый госреестр агентов, а также определить, кто будет контролировать агентов, и ввести систему обязательного страхования сделок, сообщает RT.

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