В Госдуме предложили создать единую базу риэлторов

Регулирование деятельности риэлторов предлагается вынести в отдельный закон.

Проект закона о посреднической деятельности на рынке недвижимости подготовил депутат Госдумы Иван Сухарев. В пояснительной записке он отметил, что услуги по оказанию помощи в сделках по покупке недвижимости в России широко востребованы. При этом в сфере этой деятельности нет специальных правовых норм. Непрофессионализм и отсутствие мер контроля и ответственности приводят к рискам для покупателей.

Парламентарий предлагает выделить в отдельный закон регулирование деятельности риэлторов. Планируется создать единый госреестр агентов, а также определить, кто будет контролировать агентов, и ввести систему обязательного страхования сделок, сообщает RT.

Читайте также: в Госдуме рассмотрят законопроект о введении штрафов для водителей за нарушение тишины.