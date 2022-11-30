В Госдуме предложили создать единую базу риэлторов
Регулирование деятельности риэлторов предлагается вынести в отдельный закон.
Проект закона о посреднической деятельности на рынке недвижимости подготовил депутат Госдумы Иван Сухарев. В пояснительной записке он отметил, что услуги по оказанию помощи в сделках по покупке недвижимости в России широко востребованы. При этом в сфере этой деятельности нет специальных правовых норм. Непрофессионализм и отсутствие мер контроля и ответственности приводят к рискам для покупателей.
Парламентарий предлагает выделить в отдельный закон регулирование деятельности риэлторов. Планируется создать единый госреестр агентов, а также определить, кто будет контролировать агентов, и ввести систему обязательного страхования сделок, сообщает RT.
Читайте также: в Госдуме рассмотрят законопроект о введении штрафов для водителей за нарушение тишины.
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
- Новороссийск занял первое место по грузообороту среди морпортов РФ
- Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
- В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа