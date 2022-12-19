В Госдуме предложили сократить зимой рабочий день для людей с болезнями сердца
Общество
19.12.2022 07:19
Соответствующее обращение направили на имя главы Минтруда Антона Котякова.
В своем письме депутат Госдумы Султан Хамзаев подчеркнул, что исследования доказали связь между холодной погодой зимой и ухудшением состояния людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.
Он также отметил, что зимой учащаются случаи инфарктов и вызовов скорой помощи из-за обострения сердечных патологий.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности снижения трудовой нагрузки — введения сокращенных на один час рабочих дней в зимний сезон для граждан, которые имеют медицинское заключение о наличии сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует обращение RT.
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