В Госдуме предложили увеличить число оплачиваемых выходных дней для родителей детей-инвалидов
Инициатива расширения льготных условий для семей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью, поступила главе Минтруда Антону Котякову.
Депутат Госдумы Евгений Федоров в обращении отметил, что сейчас родители для ухода за детьми-инвалидами имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Эти дни может использовать один родитель или их можно разделить.
В сентябре следующего года в силу вступит в силу поправка в Трудовой кодекс, позволяющая переносить выходные и использовать их в качестве 24-дневного дополнительного оплачиваемого отпуска. При этом, если в семье воспитывается один ребенок с инвалидностью или два и более, родители имеют одинаковое число дополнительных оплачиваемых выходных.
Парламентарий предложил рассмотреть вопрос о расширении льготных условий для семей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью — предоставить каждого из родителей правом на 4 дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца. Также он предложил предоставить обоим родителям право копить эти выходные и брать их в качестве единого 24-дневного отпуска в течение года, сообщает RT.
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