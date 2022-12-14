Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Госдуме предложили увеличить число оплачиваемых выходных дней для родителей детей-инвалидов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uvelichit-chislo-oplachivaemyh-vyhodnyh-dnej-dlya-roditelej-detej-invalidov-predlozhili-v-gosdume
В Госдуме предложили увеличить число оплачиваемых выходных дней для родителей детей-инвалидов
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Инициатива расширения льготных условий для семей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью, поступила главе Минтруда Антону Котякову.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в обращении отметил, что сейчас родители для ухода за детьми-инвалидами имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Эти дни может использовать один родитель или их можно разделить.

В сентябре следующего года в силу вступит в силу поправка в Трудовой кодекс, позволяющая переносить выходные и использовать их в качестве 24-дневного дополнительного оплачиваемого отпуска. При этом, если в семье воспитывается один ребенок с инвалидностью или два и более, родители имеют одинаковое число дополнительных оплачиваемых выходных.

Парламентарий предложил рассмотреть вопрос о расширении льготных условий для семей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью — предоставить каждого из родителей правом на 4 дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца. Также он предложил предоставить обоим родителям право копить эти выходные и брать их в качестве единого 24-дневного отпуска в течение года, сообщает RT.

Читайте также: в Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до 7 лет.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
  2. Полицейский сбил пожилую велосипедистку и скрылся с места ДТП в Краснодарском крае
  3. Охотники тяжело ранили мужчину в лесу в Абинском районе
  4. Пропавший в горах Сочи турист вышел на связь со спасателями
  5. Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
  6. В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях