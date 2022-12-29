В Госдуме предложили разрешить россиянам возвращать онлайн-покупки в течение 14 дней
Общество
29.12.2022 07:29
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить условия возврата для купленных в интернете товаров.
В обращении отмечается, что по закону в России можно вернуть покупку в обычный магазин в течение двух недель. Но если товар был приобретен в интернете, для возврата дается только семь дней.
Автор инициативы считает, что это неправильно, так как при покупке онлайн у потребителя меньше времени, чтобы изучить и проверить товар. Поэтому парламентарий предложил внести изменения в закон и установить единый срок для возврата (14 дней) независимо от того, дистанционно или очно был куплен товар, сообщает RT.
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