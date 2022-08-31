В Госдуме предложили расширить список профессий среднего профессионального образования
Обращение с таким предложение министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову направил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий предложил пересмотреть перечень специальностей высшего образования. По его мнению, некоторые направления можно перевести в разряд среднего профессионального звена. Он объяснил это тем, что в стране сейчас наблюдается профицит людей с высшим образованием и одновременно не хватает специалистов среднего профессионального звена.
По словам Милонова, «некоторые специальности не дотягивают до академических стандартов». Например, специальности индустрии гостеприимства и менеджеров сферы торговли вполне можно осваивать в рамках среднего профессионального образования.
Депутат предложил «провести аудит списка специальностей и направлений высшей школы на предмет «понижения» части специальностей до среднего профессионального звена», пишет RT.
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