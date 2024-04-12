В Госдуме предложили проверять авиапассажиров на трезвость алкотестерами

Предполагается, что эта мера поможет снизить число инцидентов с нетрезвыми пассажирами на борту самолета.

Сотрудников авиакомпаний и аэропортов предлагают снабдить алкотестерами для проверки неадекватных пассажиров с признаками опьянения перед посадкой в самолет. Это предложение комитет Госдумы по региональной политике направил министру транспорта Виталию Савельеву.

По мнению авторов инициативы, эта мера сможет разрешить массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники принимают решение не пускать его в самолет на основании лишь внешних признаков. Если алкотестер покажет сильное состояние опьянения — от 1,5 промилле, — пассажира смогут не пустить на борт.

Проверка на алкотестере, по словам авторов инициативы, улучшит безопасность полетов и поможет избежать конфликтов, связанных с неадекватным поведением пьяных пассажиров.

«Оценка состояния человека сегодня происходит субъективно: только по внешним признакам. Это часто приводит к конфликтным ситуациям. Некоторые из граждан не попадают в самолет не из-за того, что выпили, а из-за конфликта со службами аэропорта или авиакомпании. Право предложить пройти алкотестер в таких ситуациях снимет все спорные вопросы», — сказал глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Он также отметил, что речь не идет о поголовном тестировании. Представители авиакомпании или службы безопасности смогут предложить пассажиру пройти тест, а он, в свою очередь, — согласиться или отказаться. Если тест подтвердит, что пассажир трезв, это застрахует его от неправомерного снятия с рейса или административной ответственности, пишет газета «Известия».

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