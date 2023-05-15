В Госдуме предложили предоставить студентам, арендующим жилье, скидку на оплату ЖКХ

Инициатива поступила на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить 50% скидку студентам, которые снимают жилье, на оплату жилищно-коммунальных услуг. По мнению автора инициативы, поиск жилья на время учебы является одной из главных проблем для иногородних студентов вузов и ссузов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемом лицами, проходящими очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования и не имеющим возможности проживать в общежитии образовательной организации», — цитирует обращение депутата RT.

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