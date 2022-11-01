В Госдуме предложили предоставить право сельским жительницам накапливать выходные дни
Такое предложение на имя главы Минтруда Антона Котякова направили депутаты Госдумы Евгений Федоров и Елена Цунаева.
В соответствии с трудовым законодательством, работающие в сельской местности женщины имеют право на один дополнительный выходной день в месяц без сохранения зарплаты. При этом переносить и накапливать эти выходные в течение года сельские жительницы не могут. По мнению депутатов, такое право дало бы возможность накопить выходные и получить дополнительный отпуск для решения личных или бытовых проблем.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в трудовое законодательство в части установления права за сельскими жительницами переносить данные выходные в течение рабочего года и использовать в качестве единого многодневного отпуска без сохранения зарплаты», — цитирует письмо парламентариев RT.
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