Полезные советы: как в 2023 году отдохнуть дольше, чем положено по трудовому календарю
Общество
30.08.2022 12:31
Юрист в области трудового права Олег Бабич отметил, что работники сами могут продлить себе выходные и отдохнуть больше положенных праздников.
Специалист отметил, что россияне, недовольные короткими новогодними каникулами, могут продлить их, договорившись с начальством. Можно взять отгулы или отпуск впритык к выходным.
«По согласованию с работодателем можно увеличить время отдыха до любой длины, вне зависимости от того, сколько выходных дней установило правительство. Если человек хочет отдохнуть две недели, то с согласия работодателя он может отдохнуть такое количество времени. Кому надо, тот возьмет дополнительный отпуск», — заявил Олег Бабич в интервью радио Sputnik.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год.
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