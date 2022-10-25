В Госдуме предложили перенести матчи ФК «Краснодар» и «Ростов» на стадионы ЦФО и ПФО
С предложением разрешить проводить тренировки и матчи ФК «Краснодар» и «Ростова» на стадионах городов Центрального и Приволжского федеральных округов в Минспорт РФ обратился член комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин.
По его мнению, эта мера поможет обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков.
«Клубам Российской премьер-лиги «Краснодар» и «Ростов», чьи домашние стадионы находятся в регионах, в которых указом президента РФ введен средний уровень реагирования, необходимо предоставить возможность проведения дальнейших тренировок и матчей на стадионах городов Центрального и Приволжского федеральных округов», — говорится в обращении депутата.
Он отметил, что к Чемпионату мира по футболу построили современные спортивные базы в Москве, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах.
«Призываю футбольные клубы ЦФО и ПФО пригласить на свои домашние стадионы команды для тренировок», — цитирует Пайкина ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 19 октября ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования.
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