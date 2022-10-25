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В Госдуме предложили перенести матчи ФК «Краснодар» и «Ростов» на стадионы ЦФО и ПФО

Спорт
25.10.2022 18:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-perenesti-matchi-fk-krasnodar-i-rostov-na-stadiony-tsfo-i-pfo
В Госдуме предложили перенести матчи ФК «Краснодар» и «Ростов» на стадионы ЦФО и ПФО
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

С предложением разрешить проводить тренировки и матчи ФК «Краснодар» и «Ростова» на стадионах городов Центрального и Приволжского федеральных округов в Минспорт РФ обратился член комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин.

По его мнению, эта мера поможет обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков.

«Клубам Российской премьер-лиги «Краснодар» и «Ростов», чьи домашние стадионы находятся в регионах, в которых указом президента РФ введен средний уровень реагирования, необходимо предоставить возможность проведения дальнейших тренировок и матчей на стадионах городов Центрального и Приволжского федеральных округов», — говорится в обращении депутата.

Он отметил, что к Чемпионату мира по футболу построили современные спортивные базы в Москве, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах.

«Призываю футбольные клубы ЦФО и ПФО пригласить на свои домашние стадионы команды для тренировок», — цитирует Пайкина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 19 октября ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования.

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