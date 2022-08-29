В Госдуме предложили отменить средний балл ЕГЭ для оценки эффективности школ
Первый заместитель комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил отменить средний балл как критерий оценки качества обучения в школах и вузах.
По словам депутата, нынешняя система оценки необъективна, потому что в школах учителя часто уговаривают детей сдавать более простые предметы.
«На протяжении многих лет самым популярным предметом, который можно сдавать по выбору, является обществознание. Совладать с ним куда проще, чем с той же физикой или химией. Но это ведет к тому, что у нас сокращается приток абитуриентов на инженерно-технические специальности», — сказал Александр Мажуга.
В качестве альтернативы депутат предлагает оценку по количеству сдающих ЕГЭ по инженерно-техническим специальностям или участников конкурсов и олимпиад.
Сейчас инициативу обсуждают с экспертами. Представить в Госдуме с конкретными предложениями ее планируют этой осенью, сообщает «Парламентская газета».
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